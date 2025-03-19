Россияне смотрят футбол со школы и любят Роналду — исследование Okko

Онлайн-кинотеатр Okko поделился данными собственного исследования предпочтений российских любителей футбола. Согласно анализу сервиса, более 61% мужчин и 43% женщин начинают просмотр футбола ещё в школьные годы.

С возрастом мужчины, ранее не интересовавшиеся футболом, редко проявляют к нему интерес. Лишь 18% мужчин от 17 до 34 начали смотреть футбол в данном возрасте, у женщин доля заметно выше – 43%. В дошкольном возрасте полюбили футбол 19% мужчин и 6% женщин, а после 35 лет к просмотру футбола пришли 8% женщин и только 1% мужчин.

Самыми популярными клубными турнирами стали Лига чемпионов и РПЛ. Главным клубным европейским турниром особенно интересуются зрители 25-34 лет, а повышенный интерес к чемпионату России проявляют респонденты 45-64 лет.

Также исследование Okko определило среди респондентов самые популярные команды еврокубков. В Лиге чемпионов ими стали «Барселона» и «Реал» Мадрид, в Лиге Европы – «Манчестер Юнайтед» и «Рома», а в Лиге конференций – «Челси», «Динамо» Минск и «Фиорентина».

Самыми популярными зарубежными футболистами стали Роналду, Месси, Мбаппе и Неймар. Наиболее узнаваемые из российских игроков – Дзюба, Акинфеев, Аршавин и Головин. Любопытно, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев наиболее популярен среди женщин.

В исследовании Okko и O+K Research, которое проводилось методом онлайн-интервью, приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет из городов России с населением более 100 тыс. человек. Обязательное условия для респондентов – просмотр матчей футбольных еврокубков в текущем сезоне.