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Гранат: интересно, чем «Динамо» занималось на сборах? Бальбуэна устал после третьей игры

Гранат: интересно, чем «Динамо» занималось на сборах? Бальбуэна устал после третьей игры
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о первых матчах бело-голубых после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Интересно, чем «Динамо» занималось на зимних сборах? Команда зимой играла товарищеский матч с «Ростовом», и я не увидел никаких изменений от игры РПЛ, где ростовчане играли с преимуществом. Что касается отсутствия Бальбуэны, это большая потеря для команды, ведь он капитан и лидер «Динамо». Но после третьей игры он устал…

Самая главная проблема в матче с «Локомотивом» — плохая реализация со стороны динамовцев. Но пока Тюкавина заменяют эффективно, ведь есть Маухуб, который отметился голом. А также с «Локомотивом» у «Динамо» была очень подвижная атака, где игроки друг друга хорошо заменяли», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 2025 году «Динамо» провело четыре игры, одержало одну победу, один раз сыграло вничью и потерпело два поражения. В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

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