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Названы четыре футболиста, подешевевших после рестарта РПЛ, в списке — игрок «Зенита»

Названы четыре футболиста, подешевевших после рестарта РПЛ, в списке — игрок «Зенита»
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Из 33 футболистов, получивших новые трансферные стоимости, только четыре игрока потеряли в цене. В их число вошли полузащитник «Динамо» Бителло и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

Трансферная стоимость Бителло уменьшилась на € 1 млн и теперь составляет € 11 млн. Вячеслав Караваев подешевел на € 0,5 млн. Его новая трансферная стоимость составляет € 4.5 млн. Два других футболиста РПЛ с минусом в трансферной стоимости — полузащитник «Ростова» Родриго Саравия и форвард «Оренбурга» Жорди Томпсон.

Список подешевевших футболистов РПЛ после рестарта сезона (март 2024):

1. Бителло («Динамо») — € 11 млн (- € 1 млн)
2. Вячеслав Караваев («Зенит») — € 4,5 млн (- € 0,5 млн)
3. Родриго Саравия («Ростов») — € 2 млн (- € 0,5 млн)
4. Хорди Томпсон («Оренбург») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).

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