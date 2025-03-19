Названы четыре футболиста, подешевевших после рестарта РПЛ, в списке — игрок «Зенита»

Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Из 33 футболистов, получивших новые трансферные стоимости, только четыре игрока потеряли в цене. В их число вошли полузащитник «Динамо» Бителло и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

Трансферная стоимость Бителло уменьшилась на € 1 млн и теперь составляет € 11 млн. Вячеслав Караваев подешевел на € 0,5 млн. Его новая трансферная стоимость составляет € 4.5 млн. Два других футболиста РПЛ с минусом в трансферной стоимости — полузащитник «Ростова» Родриго Саравия и форвард «Оренбурга» Жорди Томпсон.

Список подешевевших футболистов РПЛ после рестарта сезона (март 2024):

1. Бителло («Динамо») — € 11 млн (- € 1 млн)

2. Вячеслав Караваев («Зенит») — € 4,5 млн (- € 0,5 млн)

3. Родриго Саравия («Ростов») — € 2 млн (- € 0,5 млн)

4. Хорди Томпсон («Оренбург») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).