Егор Тесленко: с Уремовичем «Рубин» не вылетел бы из РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился мнением о своих первых матчах в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что если бы хорватский игрок Филип Уремович не покинул казанский клуб, то команда бы не вылетела из высшего дивизиона в 2022 году.

«Сейчас понимаю, что разумнее было идти на повышение в клуб Первой лиги с задачей выхода в РПЛ, чем в «Рубин». А я за полтора года перепрыгнул две лиги. Когда из «Рубина» ушли легионеры, у нас начались проблемы, в обойме осталось всего 14 игроков. Могу сказать, что часть первого сезона в РПЛ я провёл не очень хорошо. Ещё не был готов к такому уровню футбола.

Если бы рядом был опытный центральный защитник, который подсказывал бы, всё могло сложиться по-другому. На сборах мне нравился Уремович, который вёл себя на поле как лидер. Он и мне помогал расти. Не зря потом Филип уехал в немецкую «Герту». С Уремовичем «Рубин» не вылетел бы из РПЛ.

Но был и позитив. Я прошёл очень длинный путь: КФК, молодёжная лига, Вторая, Первая — и сразу же РПЛ. Это был большой скачок. Был очень рад осуществить одно из своих желаний», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.