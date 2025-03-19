Экс-игрок итальянских клубов Алейников предположил, почему Кварацхелия ушёл из «Наполи»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников высказался о возможных причинах трансфера бывшего игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

«Тут надо понять, что для себя выбирал Хвича. После того как он заиграл в «Наполи», возможно, хотел улучшения контракта. Дискутировали по контракту, потом пришёл Конте, которого что-то могло не устроить в игроке. Вариантов может быть много. «ПСЖ» — неплохой клуб. Плюс «Наполи» в этом году без Лиги чемпионов, а «ПСЖ» играет. Если «Наполи» на первом месте, значит, всё хорошо у них без Хвичи», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хвича Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» 17 января текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 70 млн. В первых восьми матчах в чемпионате Франции экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» забил один гол и записал на свой счёт две результативные передачи.