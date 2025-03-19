В Германии ограбили дом экс-игрока «Динамо» Кевина Кураньи

Дом экс-футболиста московского «Динамо» Кевина Кураньи в Штутгарте ограбили в пятницу, 14 марта, на сумму примерно в € 150 тыс. Игрок и его семья находились в это время на дне рождения, никто не пострадал.

«Я был на дне рождения со своей семьёй. Когда я вернулся домой, то увидел внутри свет и был удивлён. На полу в доме валялись какие-то предметы. Вот тогда я понял, что что-то не так, и крикнул: «Эй, эй!» Грабители выпрыгнули с балкона и убежали. Я побежал за ними, но они скрылись в тёмном лесу. Потом приехала полиция. Воры украли деньги, драгоценности и несколько сумочек», — приводит слова Кураньи Bild.

Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год.