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Тесленко — о Хвиче: когда человек делает разницу в России и Италии, его заберут в топ-клуб

Тесленко — о Хвиче: когда человек делает разницу в России и Италии, его заберут в топ-клуб
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о грузинском нападающем «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии, ранее выступавшем за российский клуб.

— Хвича правда плохо говорил по-русски?
— Да. Мог сказать пару слов, но очень тяжело. А я не знал английский, поэтому общались больше через переводчика.

— Подкалывали Хвичу из-за языка?
— Были шуточки, что он за столько времени в команде не может пару слов связать на русском. Ничего серьёзного.

— По работе с Хвичей можно было представить, что достигнет уровня «Наполи» и «ПСЖ»?
— У него очень хорошие данные. Талант. Когда он хотел и включался в игру, много создавал — забивал или обводил соперников. Так было и в «Рубине», и в «Наполи», и сейчас в «ПСЖ». Когда человек делает разницу сначала в России, а потом в Италии, конечно, его заберут в топ-клуб, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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