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Станислав Агкацев из «Краснодара» стал самым дорогим вратарём РПЛ — Transfermarkt

Станислав Агкацев из «Краснодара» стал самым дорогим вратарём РПЛ — Transfermarkt
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Самым дорогим вратарём чемпионата России по итогам обновления стал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев. Его трансферная стоимость выросла на € 1,5 млн и теперь составляет € 5 млн.

В рейтинге Агкацев обошёл голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, который также получил прибавку к стоимости (+ € 0,5 млн), а также вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и коллегу из «Локомотива» Илью Лантратова.

Топ-5 самых дорогих вратарей Российской Премьер-Лиги (март 2025):

1. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 5 млн (+ € 1,5 млн)
2. Александр Максименко («Спартак») — € 4,5 млн (+ € 0,5 млн)
3. Илья Лантратов («Локомотив») — € 3,5 млн
4. Евгений Латышонок («Зенит») — € 3 млн
5. Иван Ломаев («Крылья Советов») — € 1,8 млн.

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