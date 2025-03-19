Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв назвал имена трёх лучших вратарей мира

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв назвал имена трёх лучших вратарей мира
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв назвал имена трёх лучших вратарей в мировом футболе на данный момент.

«Могу ли я назвать трёх лучших голкиперов в мире на данный момент? Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алисона, Доннарумму… и пускай будет Куртуа», — приводит слова Лунёва Metaratings.

32-летний Алисон сыграл за «Ливерпуль» 28 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 22 гола и 12 раз отыграл «на ноль».

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в 31 матче во всех турнирах и сумел девять раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 29 мячей.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа провёл 37 матчей, пропустил 40 голов и 11 раз сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Лунёв рассказал, что ему понравилось и не понравилось во время жизни в Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android