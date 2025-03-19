Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв назвал имена трёх лучших вратарей мира

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв назвал имена трёх лучших вратарей в мировом футболе на данный момент.

«Могу ли я назвать трёх лучших голкиперов в мире на данный момент? Тяжело ответить. Наверное, судя по последним играм в Лиге чемпионов, можно назвать Алисона, Доннарумму… и пускай будет Куртуа», — приводит слова Лунёва Metaratings.

32-летний Алисон сыграл за «Ливерпуль» 28 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 22 гола и 12 раз отыграл «на ноль».

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма принял участие в 31 матче во всех турнирах и сумел девять раз сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 29 мячей.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа провёл 37 матчей, пропустил 40 голов и 11 раз сыграл «на ноль».