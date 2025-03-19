Россия — Гренада: стартовый состав сборной России на товарищеский матч

Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команды:

Россия: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Батраков, Фомин, Пруцев, Глушенков, Дзюба, Садулаев.

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.