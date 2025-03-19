Ледяхов: «Спартак» ещё раз подтвердил свои чемпионские амбиции победой над «Зенитом»

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне после победы московского «Спартака» в матче 21-го тура с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Спартак» был во всём лучше «Зенита». По желанию, по характеру — перебегали. Хочу сказать, что обе команды показали футбол европейского уровня, таких матчей у нас давно не было. Был на этой игре, очень понравилось.

«Спартак», конечно, ещё раз подтвердил свои чемпионские амбиции. Зимой клуб взял дорогих новичков, а сейчас мы видим, что и без них команда справляется. Но есть хорошая подмена. Не дай бог с Угальде что-то случилось бы, а теперь есть Гарсия. С Маркиньосом, Бонгонда и Солари — то же самое.

Фаворит на чемпионство по-прежнему «Зенит». Но и «Спартак», и «Краснодар» выглядят неплохо и показывают, что готовы. Впереди ещё девять туров, и до самого конца будет сохраняться интрига», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.