Тесленко: дефицит центральных защитников в российском футболе — интересная проблема

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился мыслями о дефиците центральных защитников в российском футболе.

— У тебя есть объяснение, почему в российском футболе такой дефицит центральных защитников?

— Это интересная проблема. Раньше в России действительно было больше центральных защитников. Возможно, это связано с тем, что к нашим игрокам после нескольких ошибок пропадает доверие и им просто не дают шансов. Он будет сидеть на лавке, пока не станет крайним вариантом для выхода на поле. Иностранцам в этом плане чуть попроще. Если он ошибается, то редко. Плюс за него заплачены деньги, поэтому надо ставить в состав. Из-за этого российские защитники теряются. В командах РПЛ молодых защитников можно пересчитать на пальцах, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.