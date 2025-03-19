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Тесленко: дефицит центральных защитников в российском футболе — интересная проблема

Тесленко: дефицит центральных защитников в российском футболе — интересная проблема
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился мыслями о дефиците центральных защитников в российском футболе.

— У тебя есть объяснение, почему в российском футболе такой дефицит центральных защитников?
— Это интересная проблема. Раньше в России действительно было больше центральных защитников. Возможно, это связано с тем, что к нашим игрокам после нескольких ошибок пропадает доверие и им просто не дают шансов. Он будет сидеть на лавке, пока не станет крайним вариантом для выхода на поле. Иностранцам в этом плане чуть попроще. Если он ошибается, то редко. Плюс за него заплачены деньги, поэтому надо ставить в состав. Из-за этого российские защитники теряются. В командах РПЛ молодых защитников можно пересчитать на пальцах, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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