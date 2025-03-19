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Экс-игрок «Ювентуса» Алейников: думал, Алексей Миранчук заиграет в «Аталанте»

Экс-игрок «Ювентуса» Алейников: думал, Алексей Миранчук заиграет в «Аталанте»
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников высказался об уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты». Футболист перебрался в «Атланту Юнайтед» из американской МЛС в летнее трансферное окно.

«Тут вопрос к Миранчуку, почему он решил уйти из «Аталанты». Он принял взвешенное решение, а не просто так ушёл. У Алексея были положительные и не очень отзывы. Думал, что он должен заиграть там. Некоторые матчи у него были неплохие, играл неплохо. Но везде свои заморочки», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Атланта» приобрела Алексея Миранчука у «Аталанты» за € 12 млн в июле 2024 года. Всего на счету россиянина 18 матчей в МЛС, в которых он записал на свой счёт три гола и три результативные передачи.

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