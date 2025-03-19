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Матвей Кисляк из ЦСКА вошёл в топ-20 самых дорогих молодых игроков мира на своей позиции

Матвей Кисляк из ЦСКА вошёл в топ-20 самых дорогих молодых игроков мира на своей позиции
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Центральный полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк подорожал на € 2,8 млн. Новая цена 19-летнего футболиста составила € 4 млн.

Таким образом, Матвей Кисляк вошёл в топ-20 самых дорогих центральных полузащитников мира в возрасте 19 лет и младше. Россиянин занял в списке 17-е место. Лидерами рейтинга являются полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед».

Самые дорогие центральные полузащитники мира в возрасте до 19 лет (март 2025):

1. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 60 млн (19 лет)
2. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — € 55 млн (19 лет)
3. Айюб Буадди («Лилль») — € 25 млн (17 лет)
4. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм») — € 25 млн (19 лет)
5. Джек Хиншелвуд («Брайтон») — € 24 млн (19 лет)
6. Льюис Майли («Ньюкасл») — € 22 млн (18 лет)
7. Джоб Беллингем («Сандерленд») — € 18 млн (19 лет)
...
17. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 4 млн (19 лет).

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