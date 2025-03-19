Сменщик Нойера в «Баварии» получил травму на тренировке молодёжной сборной Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг получил травму на тренировке молодёжной сборной Германии до 21 года и уже вернулся в расположение клуба. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды.

Сегодня, 19 марта, Йонас Урбиг получил травму ноги на тренировки молодёжной сборной и был вынужден вернуться на лечение в расположение клуба. В последнее время вратарь занял место в воротах «Баварии» вместо Мануэля Нойера, который восстанавливается после травмы.

Напомним, Мануэль Нойер получил повреждение (разрыв мышечного волокна в правой икроножной мышце) в результате празднования гола в ворота леверкузенского «Байера» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.