Полузащитник «Локомотива» Батраков вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России

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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подорожал с € 8 млн до € 9 млн. Прибавка в стоимости позволила 19-летнему футболисту войти в десятку самых дорогих российских футболистов.

В рейтинге Алексей Батраков занимает седьмое место. Отметим, что Батраков также является самым дорогим футболистом «Локомотива», опережая полузащитников Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева (оба — € 8 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов (март 2025):

1. Александр Головин («Монако») — € 30 млн

2. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 22 млн

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — € 18 млн

4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн

5. Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн

6. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 10 млн

7. Алексей Батраков («Локомотив») — € 9 млн (+ € 1 млн)

8. Фёдор Чалов (ПАОК) — € 9 млн

9. Иван Обляков (ЦСКА) — € 9 млн

10. Игорь Дивеев (ЦСКА) — € 8 млн.