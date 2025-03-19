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Полузащитник «Локомотива» Батраков вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России

Полузащитник «Локомотива» Батраков вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подорожал с € 8 млн до € 9 млн. Прибавка в стоимости позволила 19-летнему футболисту войти в десятку самых дорогих российских футболистов.

В рейтинге Алексей Батраков занимает седьмое место. Отметим, что Батраков также является самым дорогим футболистом «Локомотива», опережая полузащитников Дмитрия Баринова и Сергея Пиняева (оба — € 8 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов (март 2025):

1. Александр Головин («Монако») — € 30 млн
2. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 22 млн
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») — € 18 млн
4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн
5. Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн
6. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 10 млн
7. Алексей Батраков («Локомотив») — € 9 млн (+ € 1 млн)
8. Фёдор Чалов (ПАОК) — € 9 млн
9. Иван Обляков (ЦСКА) — € 9 млн
10. Игорь Дивеев (ЦСКА) — € 8 млн.

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