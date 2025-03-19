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Борис Ротенберг высказался о шансах «Сочи» на выход в РПЛ

Борис Ротенберг высказался о шансах «Сочи» на выход в РПЛ
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил шансы команды на выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона.

«Надо было набирать больше очков в первой части сезона. Следующая игра с «Шинником», посмотрим. Шансы на выход в РПЛ есть у всех четырёх-пяти команд, которые претендуют на это напрямую или черед переходные матчи. У «Сочи» есть много положительных моментов в игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Лидирует во второй по силе лиге России «Балтика» с 50 очками. Московское «Торпедо» имеет в своём активе 47 очков и располагается на второй строчке. Напомним, в РПЛ по итогам сезона выйдут две сильнейшие команды турнира, а третья и четвёртая получат право принять участие в стыковых матчах.

Календарь Первой лиги
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