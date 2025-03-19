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Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров считает, что Дзюба побьёт рекорд за сборную России

Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров считает, что Дзюба побьёт рекорд за сборную России
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил вероятность того, что нападающий сборной России Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Гренада

«Дзюба побьёт рекорд в матче с Гренадой. Чем больше забьёт, тем лучше», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Матч с Гренадой состоится сегодня, 19 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Артём Дзюба впервые с 2021 года получил вызов в сборную России. На счету нападающего 30 голов в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной страны.

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