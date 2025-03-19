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Кержаков: нет досады, что рекорд может пасть. Уверен, Дзюба его побьёт

Кержаков: нет досады, что рекорд может пасть. Уверен, Дзюба его побьёт
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков уверен в том, что сегодня, 19 марта, в товарищеском матче с национальной командой Гренады нападающий «Акрона» Артёма Дзюба побьёт его рекорд по количеству голов в составе сборной (30). Для этого Артёму нужно забить один мяч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Гренада

«Досады точно нет, что рекорд может пасть. Есть нормальное принятие футбольных вещей — каждый рекорд побивается. Я уверен, что Артём его побьёт. Хотя если он хочет задержаться в сборной ещё дольше, может оттянуть этот момент», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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