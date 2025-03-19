Кержаков объяснил, почему не поздравил Артёма Дзюбу с установлением рекорда лично

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков объяснил, почему лично не поздравил форварда «Акрона» Артёма Дзюбу с установлением рекорда по количеству голов в истории российского футбола.

«Единственная возможность у меня была поздравить его через прессу, что я и сделал. У меня нет его номера телефона», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.