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Кержаков ответил на вопрос о продолжении тренерской деятельности

Кержаков ответил на вопрос о продолжении тренерской деятельности
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков ответил на вопрос о продолжении тренерской деятельности.

«Это же не от меня зависит. Конкретного ничего нет, только разговоры. Пока максимум, что могу сказать», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним местом работы 42-летнего специалиста был «Кайрат». Кержаков занимал должность главного тренера казахстанской команды с мая по сентябрь 2024 года. За этот период под его руководством «Кайрат» принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. Также Кержаков тренировал «Спартак» из Суботицы, «Кармиотиссу» и «Томь».

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