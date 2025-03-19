Кержаков высказался о возможности возобновления карьеры в сборной на один день

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал слухи о возможном возвращении в футбол и высказался о сборной России.

— Возобновили бы карьеру на один день?

— Это решение главного тренера сборной. Учитывая даже, что соперник Гренада, вряд ли имеет смысл вызывать футболистов, которые уже больше семи-восьми лет не играют профессионально.

— Была информация, что вы можете возобновить карьеру.

— В СМИ много что мелькает.

— Быстров говорил, что вы в отличной форме.

— Он может сравнить меня и себя — многие люди по сравнению с ним будут в отличной форме. У меня мысли только о своей работе, которой я полностью поглощён, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.