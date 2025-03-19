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Борис Ротенберг оценил работу Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи»

Борис Ротенберг оценил работу Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил работу испанского специалиста Роберта Морено на посту главного тренера клуба с юга России.

«Работой Морено я доволен, он высокий аналитик, всё делает грамотно, но где-то нашего русского пинка ему не хватает. А так всё в порядке. Он рассчитывает на интеллект, чтобы игроки его слышали, выполняли задачи, а чтобы выполняли, с ними надо иногда немного пожёстче разговаривать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Лидирует во второй по силе лиге России «Балтика» с 50 очками. Московское «Торпедо» имеет в своём активе 47 очков и располагается на второй строчке.

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