Борис Ротенберг оценил работу Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил работу испанского специалиста Роберта Морено на посту главного тренера клуба с юга России.

«Работой Морено я доволен, он высокий аналитик, всё делает грамотно, но где-то нашего русского пинка ему не хватает. А так всё в порядке. Он рассчитывает на интеллект, чтобы игроки его слышали, выполняли задачи, а чтобы выполняли, с ними надо иногда немного пожёстче разговаривать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Лидирует во второй по силе лиге России «Балтика» с 50 очками. Московское «Торпедо» имеет в своём активе 47 очков и располагается на второй строчке.