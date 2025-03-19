Кержаков: было бы красиво отдать Дзюбе первую передачу

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о том, что он нанесёт первый удар по мячу в товарищеском матче Россия — Гренада. Встреча состоится сегодня, 19 марта, начало запланировано на 20:00 мск.

— Я спрошу у Артёма, куда ему лучше сделать передачу, чтобы он её нормально принял, чтобы не случился конфуз.

— Будете ему отдавать?

— Не знаю, было бы красиво, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).