Александр Кержаков не считает рекорд Артёма Дзюбы ненастоящим

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков не считает, что рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов в составе сборной, который он может установить сегодня, 19 марта, в товарищеском матче с национальной командой Гренады, является ненастоящим. Для этого Артёму нужно забить один мяч.

«Нет, мне не кажется, что это ненастоящий рекорд Дзюбы будет — матч же официальный, товарищеский. Я тоже забивал в таких матчах, Артём забивал, да и многие футболисты. Я рекорд поставил после чемпионата мира», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.