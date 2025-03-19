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Александр Кержаков не считает рекорд Артёма Дзюбы ненастоящим

Александр Кержаков не считает рекорд Артёма Дзюбы ненастоящим
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков не считает, что рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов в составе сборной, который он может установить сегодня, 19 марта, в товарищеском матче с национальной командой Гренады, является ненастоящим. Для этого Артёму нужно забить один мяч.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
0 : 0
Гренада

«Нет, мне не кажется, что это ненастоящий рекорд Дзюбы будет — матч же официальный, товарищеский. Я тоже забивал в таких матчах, Артём забивал, да и многие футболисты. Я рекорд поставил после чемпионата мира», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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