Александр Кержаков объяснил причины неудачной игры Соболева в «Зените»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в текущем сезоне.

— Почему у Соболева не получается в «Зените»?

— Очень хорошая конкуренция, очень мало игровой практики и, наверное, скомканная подготовка к сезону в том числе. Не может быть такого, чтобы человек не играл, а потом вышел и был на голову сильнее всех. Не знаю, вопрос ли это времени. Я не работал с ним, не знаю его сильные и слабые стороны, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету Соболева 15 матчей, в которых он не отметился ни одним результативным действием.