Кержаков: сегодня замечательный момент, чтобы Дзюба забил

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о том, что форвард сборной России Артём Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в товарищеском матче с Гренадой.

— Ничего не надо делать, чтобы рекорд не состоялся — наслаждайтесь футболом! Зачем сохранять интригу? Для чего?

— 30 — это же классно!

— Классно и по 50, ха-ха! Зачем? Думаю, всё, что ни делается, так и должно происходить. Сегодня замечательный момент, чтобы Дзюба забил 31-й или 34-й гол. Всё для этого сегодня есть! — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).