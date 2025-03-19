Кержаков: «Зенит» не показывает чемпионскую игру — допускаю, что не выиграет золото

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Согласен, что «Зенит» не показывает чемпионский футбол. Вполне допускаю, что в этом сезоне он может не стать чемпионом. Прошлый год показал, что это реально. Столетие — это не гарантия победы в чемпионате. «Спартак» выиграл в столетие? Такую чемпионскую игру, как была у «Зенита» несколько лет назад, уже никто стабильно не показывает. Но если брать последний отрезок, по движению и энергетике достаточно неплохо выглядит «Спартак», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».