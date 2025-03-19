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Кержаков: хочется верить, что момент возвращения России приближается

Кержаков: хочется верить, что момент возвращения России приближается
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Бывший российский нападающий Александр Кержаков выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных к международным турнирам.

«Судя по риторике, что сейчас идёт, в том числе от президента РФС, мне хочется верить, что этот момент приближается», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Российский футбол отстранён от международного решением ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года. Неоднократно сообщалось, что возвращение России состоится после окончания украинского конфликта.

Последним турниром, на котором Россия принимала участие, стал чемпионат Европы-2020, который прошёл в 2021 году.

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