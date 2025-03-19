Кержаков: может быть, «Зенит» наберёт форму и покажет фантастическую концовку

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых на финальном отрезке Российской Премьер-Лиги.

«После сезона можно будет говорить, самый слабый ли это «Зенит» за последнее время. Ещё девять туров впереди. Может быть, ребята наберут форму и покажут фантастическую концовку.

В прошлом сезоне «Зенит» показывал такой же футбол, но этого хватило для чемпионства. Сейчас этого может не хватить», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 43 очка. «Спартак» с тем же количеством очков опережает подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 46 очков.