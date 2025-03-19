Черчесов — Гурцкая: хотелось бы услышать фамилию, кто нагнул Карпина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о словах известного футбольного агента Тимура Гурцкая о том, что Валерия Карпина вынудили вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор.

— Сказали, что Карпина «нагнули», чтобы вызвать Дзюбу в сборную России. Как вы сморите на эту риторику?

— Я не видел это своими глазами. Когда такие вещи говорят, хотелось бы услышать фамилию, кто «нагнул». Если такого нет, можно говорить о чём угодно.

— Была ли практика, что РФС просил вызвать определённого футболиста?

— Никогда такого не было, чтобы просили кого-то вызвать и не дай бог, чтобы поставить на игру. Думаю, что сейчас из той же серии, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.