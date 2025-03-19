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Кержаков: Кравцов из «Сочи» смотрелся бы в «Зените» сильнее, чем Зделар

Кержаков: Кравцов из «Сочи» смотрелся бы в «Зените» сильнее, чем Зделар
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о полузащитнике «Сочи» Кирилле Кравцове.

«На данный момент Кравцов — самый яркий молодой футболист из Петербурга, который сейчас в «Сочи». Он первый мне пришёл в голову, тем более я с ним работал. Думаю, он смотрелся бы сильнее Зделара. Я могу ошибаться, давно не видел, как играет Кирилл. Но я знаю его качества, футбольный интеллект. Это хорошая смена для игрока центра поля «Зенита», просто нужно доверять», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кирилл Кравцов является воспитанником «Зенита». За его трансфер в 2022 году «Сочи» заплатил € 835 тыс.

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