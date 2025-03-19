Кержаков: казалось, рекорд может побить Тюкавин — это реальный претендент

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что считает форварда «Динамо» Константина Тюкавина претендентом на звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. Сейчас Кержаков и форвард «Акрона» Артём Дзюба делят первую строчку с 30 точными ударами.

«Казалось, что рекорд может сделать Тюкавин, но, к сожалению, у него травма. Казалось, что в этих матчах он сможет набить хорошую статистику. Всё зависит от того, с кем мы будем играть. Хотелось бы, чтобы это был он. На данный момент это реальный претендент», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.