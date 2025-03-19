Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: казалось, рекорд может побить Тюкавин — это реальный претендент

Кержаков: казалось, рекорд может побить Тюкавин — это реальный претендент
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что считает форварда «Динамо» Константина Тюкавина претендентом на звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. Сейчас Кержаков и форвард «Акрона» Артём Дзюба делят первую строчку с 30 точными ударами.

«Казалось, что рекорд может сделать Тюкавин, но, к сожалению, у него травма. Казалось, что в этих матчах он сможет набить хорошую статистику. Всё зависит от того, с кем мы будем играть. Хотелось бы, чтобы это был он. На данный момент это реальный претендент», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Кержаков: Кравцов из «Сочи» смотрелся бы в «Зените» сильнее, чем Зделар
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android