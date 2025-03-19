36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба заплакал во время исполнения национального гимна России перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В сегодняшнем матче Артём Дзюба может побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную. Для этого форварду надо забить один мяч.

Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.