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Артём Дзюба заплакал во время исполнения национального гимна России

Артём Дзюба заплакал во время исполнения национального гимна России
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36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба заплакал во время исполнения национального гимна России перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

В сегодняшнем матче Артём Дзюба может побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную. Для этого форварду надо забить один мяч.

Фото: Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.

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