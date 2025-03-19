Черчесов ответил, когда последний раз переживал в качестве тренера

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, когда последний раз переживал, находясь во главе команды.

— Последний раз, когда вы переживали в качестве тренера?

— Не знаю, поверите ли вы или нет. Но когда ты тренер и работаешь, то делаешь свою работу. Как только начинаешь переживать, то превращаешься в болельщика, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. До этого он работал в венгерском «Ференцвароше». Ранее специалист также возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».