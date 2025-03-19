Черчесов: когда перед Дзюбой стоит цель, он сам всё сделает

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о форварде сборной России Артёме Дзюбе перед матчем со сборной Гренады.

«Вчера общались с Дзюбой. Он из той породы, когда у него бывает волнение только в тех играх, где ничего не решается. Тогда его надо настраивать. А когда перед ним стоит цель «надо-надо», его нужно оставить в покое, ведь он сам всё сделает. Я ему пожелал удачи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в состав сборной России впервые с 2021 года. На счету нападающего 30 голов в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной России.