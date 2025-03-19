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Черчесов: когда перед Дзюбой стоит цель, он сам всё сделает

Черчесов: когда перед Дзюбой стоит цель, он сам всё сделает
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался о форварде сборной России Артёме Дзюбе перед матчем со сборной Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Вчера общались с Дзюбой. Он из той породы, когда у него бывает волнение только в тех играх, где ничего не решается. Тогда его надо настраивать. А когда перед ним стоит цель «надо-надо», его нужно оставить в покое, ведь он сам всё сделает. Я ему пожелал удачи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в состав сборной России впервые с 2021 года. На счету нападающего 30 голов в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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