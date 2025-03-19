Черчесов: желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал форварду команды Артёму Дзюбе забить в ворота сборной Гренады.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Я желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
36-летний Дзюба вернулся в сборную России, появившись в составе команды впервые с лета 2021 года. У форварда 30 голов в составе национальной команды, он делит первое место по количеству голов за команду с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым. Если Дзюба забьёт Гренаде, то станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Под руководством Черчесова Дзюба играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
21:37
-
21:31
-
21:28
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:58
-
20:54
-
20:54
-
20:52
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:27
-
20:26
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:14
-
20:14
-
20:13
-
20:11
-
20:11
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:04
-
20:03
-
20:02
-
20:01