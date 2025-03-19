Черчесов: желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал форварду команды Артёму Дзюбе забить в ворота сборной Гренады.

«Я желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

36-летний Дзюба вернулся в сборную России, появившись в составе команды впервые с лета 2021 года. У форварда 30 голов в составе национальной команды, он делит первое место по количеству голов за команду с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым. Если Дзюба забьёт Гренаде, то станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Под руководством Черчесова Дзюба играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.