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Черчесов: желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой

Черчесов: желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал форварду команды Артёму Дзюбе забить в ворота сборной Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Я желаю Дзюбе забить в матче с Гренадой», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

36-летний Дзюба вернулся в сборную России, появившись в составе команды впервые с лета 2021 года. У форварда 30 голов в составе национальной команды, он делит первое место по количеству голов за команду с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым. Если Дзюба забьёт Гренаде, то станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Под руководством Черчесова Дзюба играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.

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