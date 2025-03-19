Черчесов ответил, кто может побить рекорд Артёма Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто может побить рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов в истории российского футбола.

— Почему это не может сделать тот же Тюкавин? У него сейчас неприятная травма, которая подкосила его на взлёте. Но это может его закалить, и тогда он пойдёт за рекордом Дзюбы.

— Почему именно Тюкавин?

— У него есть то, чего нет у других. Я это называю «изюминка». Это не объяснить двумя словами, вы посмотрите на него и обратите внимание на его голы. Обычный футболист такие не забьёт. Все мячи пяткой, с разворота или забивает и сам не может объяснить как, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола.