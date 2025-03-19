Кержаков: РПЛ сейчас не входит в топ-10 чемпионатов Европы

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил уровень российских игроков, а также высказался о нынешнем состоянии Российской Премьер-Лиги. Кержаков считает, что она не входит в топ-10 лиг Европы.

«Говорил про Тюкавина, что он следующий претендент из россиян на переезд в Европу. Сейчас сложно ответить. Есть Батраков, Пиняев, Кисляк, но они очень молоды. Им нужно ещё окрепнуть.

Всегда есть смысл уезжать в более сильные чемпионата, не обижая РПЛ. Думаю, РПЛ на данный момент не входит в топ-10 чемпионатов Европы», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.