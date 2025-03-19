Радимов — о слезах Дзюбы во время гимна: видел такое, когда Роднина выигрывала Олимпиаду

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слёзы 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюба во время исполнения национального гимна России перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады.

«Я видел такие слёзы, когда Роднина выигрывала Олимпиаду. Думаю, что это по‑настоящему. Он спустя долгое время вернулся в сборную», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Гренады проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости идёт 13-я минута, счёт не открыт.