Радимов — о слезах Дзюбы во время гимна: видел такое, когда Роднина выигрывала Олимпиаду
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слёзы 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюба во время исполнения национального гимна России перед товарищеским матчем с национальной командой Гренады.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Я видел такие слёзы, когда Роднина выигрывала Олимпиаду. Думаю, что это по‑настоящему. Он спустя долгое время вернулся в сборную», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Встреча между сборными России и Гренады проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На момент написания новости идёт 13-я минута, счёт не открыт.
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