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Кержаков сделал символический пас на Дзюбу, два форварда обнялись на поле

Кержаков сделал символический пас на Дзюбу, два форварда обнялись на поле
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сделал символический удар перед матчем команды со сборной Гренады. Примечательно, что пас пришёлся на действующего форварда сборной Артёма Дзюбу, который делит с Кержаковым первое место по числу голов за Россию. У обоих форвардов по 30 точных ударов.

36-летний Дзюба дебютировал за сборную России в ноябре 2011 года. С тех пор в 56 матчах он забил 30 голов. Примечательно, что форвард не играл за команду с лета 2021 года, с тех пор, как на должность главного тренера команды был назначен Валерий Карпин. В марте 2025 года Дзюба попал в заявку на матчи с Гренадой и Замбией и в игре с первой сборной вышел на поле в стартовом составе.

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