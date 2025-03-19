Кержаков сделал символический пас на Дзюбу, два форварда обнялись на поле

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сделал символический удар перед матчем команды со сборной Гренады. Примечательно, что пас пришёлся на действующего форварда сборной Артёма Дзюбу, который делит с Кержаковым первое место по числу голов за Россию. У обоих форвардов по 30 точных ударов.

36-летний Дзюба дебютировал за сборную России в ноябре 2011 года. С тех пор в 56 матчах он забил 30 голов. Примечательно, что форвард не играл за команду с лета 2021 года, с тех пор, как на должность главного тренера команды был назначен Валерий Карпин. В марте 2025 года Дзюба попал в заявку на матчи с Гренадой и Замбией и в игре с первой сборной вышел на поле в стартовом составе.