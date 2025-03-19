Черчесов: я несколько месяцев назад говорил, что Дзюба заставит вызвать себя в сборную

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Для меня вызов Дзюбы в сборную России — не сенсация. Я несколько месяцев назад говорил, что Артём своей игрой заставит его вызвать в сборную России. Он хорошо играет, забивает и бьёт рекорды. По какой причине вызвали сейчас, ответит только Карпин», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче со сборной Гренады Артём Дзюба может установить новый рекорд по количеству голов в истории в составе национальной команды. Для этого Артёму необходимо забить один мяч.