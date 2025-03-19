Россия — Гренада: Пруцев открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
На 16-й минуте полузащитник сборной России Данил Пруцев открыл счёт в матче.
Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.
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