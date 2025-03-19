Станислав Черчесов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал «Зенит» (2:1).

«Что касается судейства в матче «Спартак» — «Зенит», были свои нюансы. Раньше говорили: «Если пенальти не поставили, значит, судья хорошо отсудил». Правила же постоянно меняются. Может, я уже что-то прозевал. Мартинс головой играл лёжа. В наше время это было опасной игрой, причём для него. Ещё были разные мелочи, которые отражаются. А так, «Спартак» играл более свежо и нацеленно. «Зенит» провёл свой не самый лучший матч, хотя смотрелся собранно. В таких играх, где многое решается, отсутствие Вендела сказалось.

Я сидел рядом с Шамилем Тарпищевым и обращал его внимание, как «Зенит» долго разыгрывает мяч защитниками. Хочешь не хочешь, а «Спартак» начинал прессинговать. Поэтому выход из обороны в атаку страдал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.