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Станислав Черчесов сравнил прогресс Наиля Умярова с изучением иностранного языка

Станислав Черчесов сравнил прогресс Наиля Умярова с изучением иностранного языка
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в текущем сезоне.

— Удивлены прогрессом Умярова?
— Есть процесс накопления. Вы когда-то изучали иностранный язык? Первое время ты нахватаешься определённых слов, а потом наступает пауза. Ты учишь, а в голову ничего не лезет. Уже потом начинает выливаться то, что ты накопил. У Умярова сейчас такое время, плюс команда хорошо играет и с ним играет Барко.

Не удивлён, что Умярова не вызвали в сборную России. Я сам это делал, а вы потом удивлялись и спрашивали, почему не вызывал определённых игроков, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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