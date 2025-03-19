Станислав Черчесов сравнил прогресс Наиля Умярова с изучением иностранного языка

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в текущем сезоне.

— Удивлены прогрессом Умярова?

— Есть процесс накопления. Вы когда-то изучали иностранный язык? Первое время ты нахватаешься определённых слов, а потом наступает пауза. Ты учишь, а в голову ничего не лезет. Уже потом начинает выливаться то, что ты накопил. У Умярова сейчас такое время, плюс команда хорошо играет и с ним играет Барко.

Не удивлён, что Умярова не вызвали в сборную России. Я сам это делал, а вы потом удивлялись и спрашивали, почему не вызывал определённых игроков, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.