Станислав Черчесов: если Гренада предложит возглавить сборную, обсудим

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности возглавить национальную команду Гренады.

— Хочу возглавить клуб, который борется за первые места.

— Если предложит Гренада возглавить сборную?

— Мы встретимся в том же составе и обсудим этот момент, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. До этого он работал в венгерском «Ференцвароше». Ранее специалист также возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».