Черчесов: ни разу не разговаривал с Дзюбой о том, что он может побить рекорд

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном рекорде форварда Артёма Дзюбы по голам в составе национальной команды.

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я не думал, что Дзюба побьёт рекорды. Думаю, что он тоже. Мы об этом ни разу не разговаривали. Надо играть и делать своё дело, а годы и рекорды придут сами», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На счету Артёма Дзюбы 30 голов в составе сборной России. Игру со сборной Гренады Дзюба начал в стартовом составе.