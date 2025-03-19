Видео рекордного гола Артёма Дзюбы в составе сборной России

В эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте нападающий сборной России Артём Дзюба забил третий мяч в матче и стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

Гол, забитый в ворота сборной Гренады, стал для Артёма Дзюбы 31-м в составе национальной команды. Ранее рекорд по голам за сборную России принадлежал форварду Александру Кержакову.