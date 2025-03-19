Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба показал специальную футболку в честь рекорда в составе сборной России

Дзюба показал специальную футболку в честь рекорда в составе сборной России
Комментарии

Нападающий сборной России Артём Дзюба показал специальную футболку в честь рекорда по голам в составе национальной команды после гола в ворота Гренады.

Фото: Сборная России

36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой, проходящем в эти минуты.

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости команды ушли на перерыв, счёт 3:0 в пользу сборной России.

Материалы по теме
Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android