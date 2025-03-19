«Акрон» поздравил Артёма Дзюбу с рекордным голом за сборную России

Тольяттинский «Акрон» отреагировал на рекорд форварда Артёма Дзюбы по голам в составе национальной команды. Нападающий, который летом подписал контракт с новичками Российской Премьер-Лиги, поразил ворота сборной Гренады в товарищеском матче.

«Игрок «Акрона» — рекордсмен сборной России. 31 мяч за 56 матчей. Настоящая легенда российского футбола!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. Мяч в ворота сборной Гренады стал для Дзюбы рекордным. Второе место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю с 30 голами занимает экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.