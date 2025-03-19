«Акрон» поздравил Артёма Дзюбу с рекордным голом за сборную России
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Тольяттинский «Акрон» отреагировал на рекорд форварда Артёма Дзюбы по голам в составе национальной команды. Нападающий, который летом подписал контракт с новичками Российской Премьер-Лиги, поразил ворота сборной Гренады в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
2-й тайм
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Игрок «Акрона» — рекордсмен сборной России. 31 мяч за 56 матчей. Настоящая легенда российского футбола!» — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона».
Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. Мяч в ворота сборной Гренады стал для Дзюбы рекордным. Второе место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю с 30 голами занимает экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.
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